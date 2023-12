Attesa e speranza per il nuovo arcivescovo: “Si potrà dar vita al cambiamento che Foggia aspetta da tempo”

“Il nuovo Arcivescovo sarà a Foggia dopo le festività natalizie, dove la Diocesi lo aspetta per un fraterno abbraccio. Sono certa che con il lavoro insieme all’amministrazione comunale si potrà dar vita a quel cambiamento che Foggia aspetta da tempo e che passa anche dalla guida spirituale dell’Arcivescovo, punto di riferimento per l’intera città”.

Lo ha detto l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, che ha assistito ieri, nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma alla cerimonia per l’ordinazione episcopale di Monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo eletto della Diocesi di Foggia-Bovino, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale l’Italiana.

“È per me un onore – ha detto l’assessora - aver rappresentato la Regione Puglia in un momento così importante per la comunità. Sono stati tanti i fedeli arrivati a Roma dalla Capitanata per dare un simbolico benvenuto a Monsignor Ferretti, dal 2016 missionario in Mozambico, da dove ci aveva inviato il suo primo messaggio ricco di gioia e di speranza. Voglio ringraziare monsignor Vincenzo Pelvi, che in questi anni è stato fondamentale per la città”.

Accanto a lei c’era la sindaca di Bovino, Stefania Russo. “Speranza, attesa, gioia.Queste le parole ricorrenti a proposito dell’ordinazione di don Giorgio Ferretti ad Arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino nella toccante e gioiosa cerimonia tenutasi ieri nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, cerimonia alla quale ho avuto l’onore di partecipare, insieme ad una nutrita rappresentanza di fedeli provenienti da Bovino, Deliceto, Castelluccio e Foggia”.

Circa 300 i fedeli e i rappresentanti istituzionali partiti dalla Capitanata per assistere all’ordinazione. “Al di là dell’emozione che suscita un nuovo inizio che ci porta naturalmente a sperare, la speranza è rafforzata dalle parole e dalla storia di Mons. Ferretti – prosegue la sindaca Russo - L’accento posto sulla comunità, il lavoro a favore degli ultimi e della pace, la concezione e la pratica di una Chiesa aperta al dialogo anche con le realtà più lontane, senza paura. L’impressione è che cominci un cammino fortemente improntato alla costruzione di solidarietà e pace al quale siamo pronti a collaborare, a beneficio delle comunità della diocesi Foggia-Bovino e non solo”.