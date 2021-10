Commemorazione dei defunti a Foggia: aperture straordinarie del cimitero e modifiche alla circolazione

In occasione della Commemorazione dei defunti, il cimitero comunale di Foggia sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 18 nella giornata di sabato 30 ottobre e dalle 8 alle 17 nelle giornate di domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre. A comunicare le disposizioni è la Pfc, società concessionaria dei servizi cimiteriali. Gli uffici amministrativi osserveranno orario continuato dal 31 ottobre al 2 novembre e saranno aperti al pubblico dalle 8 alle 17.

Il servizio navetta gratuito all'interno di tutto il complesso cimiteriale, con partenza e arrivo all'ingresso principale, sarà disponibile tutti i giorni da venerdì 29 ottobre a martedì 2 novembre dalle 8.30 alle 12.30.

Nella sola giornata di sabato 30 ottobre non sarà consentito l'accesso alla struttura alle auto private munite di contrassegno per disabili.

Il dirigente del settore Mobilità e Traffico del Comune di Foggia, il comandante della Polizia Locale Romeo Delle Noci, con un'ordinanza del 27 ottobre, affissa anche ai cancelli del cimitero, ha adottato i provvedimenti di circolazione per regolamentare la viabilità che saranno validi nel momento in cui sarà installata la segnaletica stradale.

Dal 30 ottobre al 2 novembre, sarà istituito il senso unico di marcia in via Sant'Antonio (direzione di marcia da Via Sant'Alfonso de' Liguori a Piazza Sant'Eligio); in via Sant'Alfonso de' Liguori (direzione di marcia da via Manfredonia a via Sant'Antonio); in via della Repubblica (direzione di marcia da via Manzoni a Vico Teatro); in via San Lazzaro e lungo il cavalcavia di via Manfredonia fino all'incrocio di viale Fortore-via Manfredonia, con direzione di marcia via della Repubblica-viale Fortore; in viale Fortore (da via Manfredonia all'incrocio semaforico di viale Fortore-Consorzio Agrario) con direzione di marcia Via Manfredonia-sottovia Scillitani; lungo il Tratturo Sprecacenere, con direzione di marcia via Manfredonia-Circonvallazione.

La corsia di sinistra del cavalcavia di via Manfreonia sarà riservata ai soli pedoni e ai mezzi dell'Ataf e Taxi. È istituito il divieto di circolazione nei vialetti di accesso al cimitero e dal 30 ottobre al 2 novembre è vietato il transito di tutti i veicoli, esclusa la navetta.

I fiorai potranno percorrere via San Lazzaro e via Manfredonia, nel tratto compreso tra via Onorato e l'ingresso del cimitero, nei due sensi di marcia con i soli mezzi adibiti al rifornimento di fiori. Lo stesso vale per il personale addetto al cimitero e per le persone munite di speciale contrassegno.