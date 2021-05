"Ondata pandemica terminata ma rischio stilicidio contagi nella coda"

Per Pier Luigi Lopalco l’ondata pandemicaa è terminata: “Mi pare evidente ormai che si vada a fasi”. L’assessore alla Salute della Regione Puglia non si aspetta una quinta e sesta ondata di questo passo ma invita a non abbassare la guardia, perché, sostiene, “il rischio è che ci sono ancora molte persone positive e questo potrebbe causare uno stilicidio di contagi nella coda dell’ondata”.

L’epidemiologo aggiunge infatti che “ora che i giovani tornano ad uscire, a incontrarsi, possono riportare in famiglia il virus, alimentare nuovi focolai e, purtroppo, anche ricoveri e decessi”

Sempre a ‘Il Messaggero’, Lopalco ha giudicato l’Rt (indice di contagio), uno strumento che arriva troppo tardi, “sui dati vecchi, meno utili per interventi tempestivi soprattutto in questa fase dell’epidemia”. Per il professore è giusto assegnare più importanza all’incidenza “ma dovremmo cambiare il modo di calcolarla: “ mi convince. Giusto assegnare più importanza all'incidenza, ma dovremmo cambiare il modo di calcolarla. Oggi si ricorre semplicemente al dato che emerge da tutti i tamponi eseguiti. Ma in questa fase dell'epidemia, in cui sempre più persone sono state vaccinate e tra di loro ci sono le categorie maggiormente a rischio, questo dato potrebbe essere poco utile. Sarebbe forse meglio calcolare l'incidenza solo sui casi sintomatici o addirittura sul numero dei ricoveri. In questo modo si riuscirà ad avere un quadro più realistico della situazione