Dopo 7 anni torna a vivere l'Oda Teatro: affidata la gestione. Gatta: "Impresa che sembrava impossibile è realtà"

Aggiudicata, in via provvisoria, alla ditta 'Omnia Service Animation Srl', la concessione d’uso a titolo oneroso dell’Oda teatro, per un canone annuo di 28.080 euro. "Sono passati oltre sette anni dalla chiusura dell’Oda teatro, che adesso tornerà a vivere con la concessione a titolo oneroso della struttura ad un soggetto qualificato, selezionato con procedura di evidenza pubblica, e con la possibilità anche di presentare ed ottenere i fondi previsti dal bando regionale 'Radici e Ali' ha spietato Nicola Gatta. "Un’ impresa che sembrava impossibile, è diventata realtà. I contenitori culturali devono riprendere il loro ruolo propulsivo ed essere al servizio della comunità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.