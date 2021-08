Green pass obbligatorio per il personale scolastico dal 1 settembre: oltre 7mila tra docenti e dipendenti non vaccinati in Puglia

Tra dipendenti e insegnanti, in 7074 non sono ancora vaccinati contro il Covid, vale a dire il 6,.43% delle unità. Si rischiano multe da 400 a 1000 euro

Per il personale scolastico dal 1 settembre sarà obbligatorio il ‘Green Pass’ per docenti e personale scolastico, che in caso contrario rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro. In Puglia la scuola comincerà il 20 settembre e terminerà il 9 giugno. Al momento, a poco meno di un mese dal suono della prima campanella, tra dipendenti e insegnanti, in 7074 non sono ancora vaccinati contro il Covid, vale a dire il 6,.43% delle unità.

Nel frattempo in tutta la regione i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni possono recarsi negli hub e vaccinarsi anche senza prenotazione.

Dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco: “La Puglia continua a essere tra le prime regioni italiane per capacità vaccinale e di questo va dato merito ai tantissimi operatori sanitari e della protezione civile al lavoro anche in queste giornate di agosto. La nostra attenzione adesso è rivolta soprattutto ai più giovani per completare la campagna vaccinale in linea con le disposizioni che arrivano dal Commissario per l’emergenza Figliuolo”.



Sono 5.108.459 le dosi di vaccino anti-covid somministrate in Puglia, il 96,8% quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, 5.278.787.