'Con gli occhi dell'amore', fuori il nuovo singolo di MagoS contro i pregiudizi e per l'inclusione

Già due brani hanno fatto breccia nei cuori dei più sensibili: 'Ali in tasca' e 'Paronomasia' ebbero molto successo.

E, da ieri, è possibile ascoltare anche 'Con gli occhi dell'amore', il nuovo singolo arrangiato da Edgardo Caputo all'EDrecords recording studio di San Severo.

Tutti brani che raccontano la vita, spesso solitaria e isolata, di chi è nato autistico. E quindi destinato ad essere emarginato.

Ma come ci insegnano lo stesso Simone e sua mamma Luisa Sordillo, non è proprio così. L'inclusione non va di certo imposta ma, semmai, insegnata. Ed è proprio questo l'intento di mamma Luisa la quale - in periodo di lockdown, tramite un post sui social, gridava il suo dolore nel vedere questo figlio crescere solo. E da allora intrapresero una strada verso l'inclusione.

Oggi Simone è un po' meno solo - perché, purtroppo, le discriminazioni esistono ancora - ma ha la gioia di poter raccontare i suoi sentimenti attraverso la musica.