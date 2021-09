Ataf scopre i nuovi 17 autobus tutti bianchi al servizio dei foggiani: di ultima generazione sono dotati di videosorveglianza

“Siamo tutti a bordo dello stesso autobus. Per un servizio migliore rispetta ciò che è anche tuo”: è questo il motto che accompagna l’arrivo dei 17 i nuovi autobus urbani che stanno per entrare in circolazione a Foggia. Tutti bianchi, come recita lo slogan “dress code white” che circola in questi giorni sul web e nelle strade cittadine.

Mezzi della flotta Mercedes-Benz all’avanguardia, di ultima generazione, modello Conecto a 3 porte Euro 6 e Mercedes Benz Citaro K 3T, che consentiranno al

personale dipendente di Ataf SpA migliori condizioni di lavoro in sicurezza e all’utente un migliore servizio.

Nuovi mezzi a servizio della città di Foggia: la sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla condivisione, al rispetto del bene comune, al rispetto delle

regole diviene la discriminante per la ricerca di un servizio pubblico migliore.

La presentazione si è svolta questa mattina davanti al pronao della Villa Comunale alla presenza dell’amministratore unico di Atad SpA, Antonio Rana.

Tutti i veicoli sono dotati di videosorveglianza, impianto antincendio, aria condizionata con filtri antivirali e dotazioni per i diversamente abili.