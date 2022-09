Visite ai degenti ai Riuniti: si cambia, regole uguali per tutti i reparti: "Spazio ad affetti e sentimenti"

Visite ai degenti in cura nei reparti del Policlinico di Foggia, si cambia. Dopo le lamentele giunte da numerosi familiari, portate ai vertici del 'Riuniti' dal consigliere regionale Antonio Tutolo (qui la lamentela) è stata diramata una circolare del direttore sanitario, Leonardo Miscio, con la quale sostanzialmente si adeguano e uniformano i protocolli di accesso per familiari e visitatori ai vari reparti.

"D’ora in poi varranno le nuove disposizioni che prevedono un unico orario e regole di accesso, per le visite ai parenti degenti, uguali per tutti i reparti No Covid", precisa in una nota l'ex sindaco di Lucera. "Si potrà entrare due volte al giorno, dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 19.00. È consentita la visita di un visitatore per paziente, purché munito di ffp2 e di green pass rafforzato. Nel caso in cui si è provvisti di green pass base, bisogna munirsi di tampone antigenico o molecolare, che può essere effettuato anche presso la struttura. Infine, è previsto che il costo di un tampone sia a carico del Servizio sanitario Nazionale".

"Sono piacevolmente colpito dalla celerità con cui il direttore Miscio ha preso atto della situazione di difficoltà dei familiari dei degenti che gli avevo segnalato nei giorni scorsi e che fosse necessario apportare un aggiornamento ai protocolli di accesso alla struttura ospedaliera in considerazione della mutata situazione epidemiologica, pur preservando le necessarie misure anti contagio da Covid-19", aggiunge il consigliere. "Mi fa piacere che si sia dato prova che istituzioni e presidi del territorio riescono ad intendersi e a collaborare a beneficio dei cittadini, dando risposte rapide e concrete. Sono felice che si ridà spazio agli affetti ed ai sentimenti. Chi soffre ha bisogno prima di ogni altra cosa di amore e umanità", conclude.