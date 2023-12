La sede provinciale della Flc Cgil intitolata a Loredana Olivieri: "Un indimenticabile pezzo di storia"

Si è tenuta ieri la cerimonia di inaugurazione, da parte della Flc Cgil Foggia, della sua nuova sede al primo piano dello storico palazzo della Cgil Foggia in via della Repubblica. L'evento e la sede sono stati dedicati a Loredana Olivieri, già segretaria generale della categoria, prematuramente scomparsa quasi due anni fa.

"Il sindacato è l'orgoglio di una identità e di una appartenenza" è la frase, così breve ma così significativa, scelta per accompagnare la targa commemorativa a lei dedicata. È stato un momento condiviso con la famiglia di Loredana, con i segretari e le segreterie delle categorie e con i compagni e le compagne della Cgil che l'hanno conosciuta.

"Loredana è un indimenticabile pezzo di storia della nostra Flc, una figura importante la cui memoria non può e non deve affievolirsi. Il suo ardore e la sua passione saranno sempre un prezioso punto di riferimento per chiunque dedichi il proprio tempo e le proprie energie all'impegno sindacale" ha concluso il segretario generale della Flc Cgil provinciale, Giuseppe Ciuffreda.