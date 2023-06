Problema randagismo a Foggia, Angiola: "Prioritario aiutare chi gestisce l'attuale canile"

“La prossima Amministrazione Comunale di Foggia dovrà adoperarsi affinchè i lavori per la realizzazione del nuovo canile procedano senza intoppi e nel frattempo l'attuale gestore del canile venga messo in condizione di poter sopportare il gravoso peso senza alcun rischio".

Nunzio Angiola, candidato Sindaco di Foggia per un gruppo di liste civiche sempre più numeroso, ha voluto rendersi conto di persona dell'attuale situazione del canile, constatando che nessuno prima d'ora del Comune ha mai fatto un sopralluogo su via Manfredonia per approfondire le condizioni in cui operano i gestori di una struttura diventata anche pericolosa. "Il randagismo è un problema per la Città di Foggia che da troppo tempo viene sottovalutato e devo fare i complimenti a l'associazione 'A Largo Raggio' per come sono riusciti fino ad oggi a gestire quello che solo sulla carta potremmo definire un canile".

Angiola ha poi anche voluto porre l'accento su come Foggia e i foggiani devono vivere il rapporto con i cani. Il tutto deve avvenire all’insegna del rispetto reciproco. "Dobbiamo impegnarci tutti a far sì che ci sia una cultura del rispetto bilaterale: i padroni dei cani devono pulire gli escrementi lasciati dai loro amici a quattro zampe sia sui marciapiedi sia nelle zone di verde pubblico; ma il Comune si deve impegnare a rendere più agevole e confortevole la loro presenza creando più aree dog, anche dotate delle dog station, ossia di supporti che sono dotati di sacchetti per le deiezioni e cestini dove buttarle. Occorre anche realizzare tante postazioni per le scodelle di acqua e cibo, oltre a mettere a disposizione più personale per contrastare il randagismo senza controllo. Una comunità - ha concluso Angiola - che vuole crescere deve portare rispetto oltre all’ambiente in cui vive anche agli animali che ne fanno parte”.