Il 'Numero Unico' 112 non parte: linee non attivate e nessun assunto, necessario adeguamento sismico sedi

"Sino al dicembre 2021 si diceva che era tutto pronto, addossando i ritardi alla selezione del personale e invece non era vero nulla. Ad oggi, nonostante diversi impegni e proclami, non si può ancora dare una data di attivazione del servizio. Ad ogni verifica di dettaglio emergono sempre più problemi che soluzioni. Terremo alto il monitoraggio". Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati, in riferimento al Numero Unico Emergenza 112. Le sedi di lavoro della centrale operativa del servizio saranno tre: Modugno, Campi Salentina e quella dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia.

La conoscenza e verifica degli atti programmatori di tipo finanziario del numero unico di emergenza 112 è stato l'ultimo punto della commissione 'Bilancio e Programmazione'. A riguardo è intervenuto il dirigente della sezione Protezione Civile Nicola Lopane, il quale ha confermato che le aspettative non sono state ancora realizzate, perché il servizio non è stato ancora attivato, a seguito di una proroga dei tempi ritenuta necessaria al fine di adeguare gli edifici che dovranno ospitare le tre centrali uniche operative di risposta disponibili sul territorio regionale. Per i lavori di adeguamento strutturali e di impiantistica è stata impegnata una somma di 3,7 milioni di euro, di cui sono stati liquidati 2,8 milioni di euro. Ulteriori 800mila euro invece sono stati necessari per dare seguito ai lavori extra di adeguamento sismico. Non sono state ancora attivate le linee, ma sono state predisposte, né il personale addetto è stato ancora assunto. "Quanto ai tempi di realizzazione, è opportuno considerare che si tratta di un sistema complesso da realizzare, che va di pari passo con le centrali di secondo livello come il 118, 112, 113 e 115, la cui fase di adeguamento è oggi al 70%".

Il consigliere regionale Fabiano Amati aggiunge: “Tre sedi per il numero unico e tutte con lavori progettati e avviati senza alcuna verifica di rispondenza con le linee guida ministeriali, determinando così una revisione dei progetti e finanziamenti di lavori ulteriori per circa 800mila euro. La vicenda del numero unico d’emergenza è la cartina di tornasole di un metodo di lavoro della Protezione civile e dell’economato regionali, vigente sino al dicembre 2021, non adeguato al buon andamento della pubblica amministrazione e purtroppo mai verificato né corretto dagli organi di indirizzo politico. Da un po’ di mesi, infatti, emergono sistematicamente programmi non eseguiti, a discapito delle migliori condizioni di vita delle persone, in grado di suggerire gestioni amministrative non in linea con i migliori standard di efficienza e regolarità. È un dolore dirlo, ma non si può nasconderlo".

Invano gli idonei - prima dell'inizio della stagione estiva - avevano chiesto di accelerare i tempi delle prove del concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 126 unità di personale di categoria B3 per ‘operatori telefonici specializzati’ che si sono svolte a dicembre nei padiglioni della Fiera del capoluogo dauno. Per parteciparvi – lo ricordiamo - bastava la licenza media e la certificazione informatica (Ecdl/Eipas).

Già il 27 maggio scorso, interpellato da Foggiatoday, Michele Emiliano aveva provato a sbrigare la pratica Nue sostenendo che il concorso fosse a buon punto e che la strutturazione delle sedi era "un pochino in ritardo a causa delle note vicende giudiziarie".

Tra le competenze dell'operatore Nue si richiedono la gestione delle chiamate ricevute dalle centrali uniche di risposta del numero unico europeo 112 sulle numerazioni di emergenza nazionale e su altre numerazioni efferenti alle medesime in forza di intese conclusive a livello nazionale e/o locale. La individuazione della natura della emergenza segnalata. E, laddove necessario, la presa in carico della chiamata attraverso l'attivazione di una audio-conferenza per la gestione della conversazione in lingua straniera attraverso il servizio di interpretariato multilingue. La ricezione in tempo reale dei dati relativi all'identificativo e alla localizzazione del chiamante e la compilazione della scheda contatto anche attraverso l'inserimento delle informazioni acquisite nel corso dell'intervista telefonica. Il trasferimento contestuale della chiamata e della scheda contatto alla centrale operativa di secondo livello a cui compete l'intervento, polizia di stato, arma dei carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria.