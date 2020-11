In città gli attualmente positivi sono lo 0,5%. Landella accusa il Governo e insiste: "Foggia zona rossa"

"Sono fortemente preoccupato e angosciato, ci dicono che il pronto soccorso sia al collasso". Così il sindaco di Foggia Franco Landella all'indomani del collegamento in diretta con Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, per ribadire il suo pensiero rispetto alla colorazione delle zone decise secondo 21 indicatori.

Sarebbero invece mille i positivi al Covid-19 in città, di cui 200 ricoverati ai Riuniti e trenta in Rianimazione, "per non elencare il numero elevato di decessi" tuona.

Secondo Franco Landella le città di Bari e Foggia avrebbero "meritato" la zona rossa per il numero dei contagi. Al momento però gli attualmente positivi al Covid in città rappresentano lo 0,5% dell'intera popolazione: 800 su 150mila abitanti.

Ciononostante il primo cittadino incalza contro il Governo sulla gestione della seconda ondata: "Questa situazione ha messo a repentaglio la salute dei cittadini e ha esposto noi sindaci a fare dei provvedimenti in opposizione del Governo"