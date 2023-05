Notte bianca per la legalità a Foggia: vietato il consumo di bevande in vetro e lattina nel centro storico

Sabato 27 maggio si svolgerà nel centro storico di Foggia la ‘Notte Bianca per la legalità’. Si tratta di una iniziativa che rientra nel programma delle manifestazioni del progetto ‘La città che vorrei – Una bussola per la legalità’, promosso dall’Università di Foggia in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio, In occasione dell’evento, a partire dalle ore 20,00 e fino all’1.30, con una ordinanza il Comune ha disposto il divieto di introduzione e consumo di bevande in bottiglie di vetro ed in lattina; il divieto di introduzione e consumo all’aperto di bevande alcoliche e l’introduzione ed utilizzo di petardi e spray urticanti.

Il divieto vale nelle aree del centro storico interessate dalla manifestazione: via Arpi, piazza Mercato, Largo Civitella, Piazza Francesco de Sanctis, Piazza dell’Addolorata, Piazza Francesco Nigri. La somministrazione e il consumo di bevande in questa zona della città sarà consentito solo ed esclusivamente nei locali pubblici o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi. Tutti coloro che non rispetteranno l’ordinanza sono passibili di sanzioni. Inoltre gli esercenti dei locali dovranno esporre in modo ben visibile l’ordinanza per informare i consumatori.