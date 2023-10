Il Comune non rinnova l'accordo con i 'Nonni vigili': "Stiamo pensando di sciogliere il gruppo"

Per parecchi anni hanno prestato la loro opera davanti alle scuole per aiutare i piccoli alunni ad attraversare la strada in ingresso e in uscita, il tutto gratuitamente e sotto forma di volontariato.

Il Comune di Foggia, da sempre, ha solo dotato loro di una polizza assicurativa per un totale di circa 300 euro totali annui. Genitori e docenti hanno sempre dimostrato affetto e riconoscenza a questo gruppo di 'nonni' che prestavano il loro tempo libero per svolgere un'attività che, altrimenti, avrebbe dovuto assicurare la polizia locale.

Ed è proprio in stretta collaborazione con la polizia locale, che i 'Nonni vigili' ogni anno davano la propria disponibilità attraverso un bando che il Comune apriva prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Ma quest'anno non tutto è andato come si sperava: accompagnati in un incontro con il commissario prefettizio dalla Polizia locale, i volontari erano rimasti in attesa di una chiamata prima dell'inizio dell'anno scolastico. Ma, come racconta Mimmo Giannasso, nonno vigile da molti anni, "è passato giugno, poi luglio, fino ad arrivare ad ottobre e, nel frattempo, il bando è scaduto e tutto il gruppo di volontari (circa) è rimasto tagliato fuori".

In presa allo scoramento, Giannasso dice di voler sciogliere questo gruppo e abbandonare il progetto, per come sono stati trattati. La percezione di Giannasso è che il servizio - praticamente gratuito per le casse comunali - non sia ben visto da chi governa.