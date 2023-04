San Severo festeggia Giuseppina, la centenaria che ogni giorno legge il Corriere della Sera

San Severo festeggia un'altra centeneraia: è l'attivissima nonna Giuseppina, che ogni giorno legge il Corriere della Sera, impartisce indicazioni al figlio sulla giacca da indossare, è informata sui vip e su quello che succede nel mondo.

A portarle gli auguri di tutta la città è stato il sindaco, Francesco Miglio: "Cento anni di impegno, sacrifici ed amore per la sua bella famiglia. Un unico rimpianto mi ha detto di avere: essersi fermata con gli studi in quarta elementare. Avrebbe voluto continuare a studiare ma non fu possibile. Io le ho portato i fiori e lei mi ha donato una pubblicazione di suo marito sulle masserie di Capitanata. Ci siamo dati appuntamento tra 100 anni o, chissà’, in un altro mondo, se esiste. Lei avrà completato gli studi ed io sarò suo discente, per imparare da una donna che ha tanto da insegnare", conclude il primo cittadino.