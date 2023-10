Piccoli non vedenti in sella alle moto piloti per un giorno

Sono stati piloti di moto per un giorno i ragazzi non vedenti che hanno preso parte all’iniziativa del Lions Club Foggia Federico II di Svevia lo scorso 8 ottobre presso la Tenuta Inagro di San Severo.

I ragazzi non vedenti dai 6 ai 16 anni, ma non solo, sono stati seguiti dagli istruttori della FIM Nicola Barrasso, Lucio Mariano e Matteo Carulli che li hanno trasformati in centauri d’eccezione. La giornata è proseguita con una ricca lotteria il cui ricavato è andato alla sezione foggiana dell’Unione Italiana Ciechi.

“L’obiettivo della giornata – ha dichiarato la presidente dei Lions Maria Titty Gambatesa – è stato l’educazione all’altro e per tutti, nell’ottica visionaria alla maniera di Martin Luther King ‘I have a dream’, il sogno inequivocabile dell’inclusione dei ragazzi che per una giornata di sole hanno vissuto con spensieratezza una ‘normale’ disabilità. È importante ripensare seriamente alla disabilità con una percezione dell’altro alla pari. Questi ragazzi hanno insegnato a tutti che il muro del pregiudizio è facile da superare attraverso uno spazio di crescita che sappia gestire la normale disabilità. Un grazie va al Motoclub 71010 di San Paolo Civitate, alla Federazione Motociclistica Italiana e all’Associazione di Pronto Intervento Sanitario Gino De Cristofaro”.