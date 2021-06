Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano: le nuovo nomine di Mons. Renna

Mons. Vincenzo D’Ercole è nominato vicario episcopale per la Pastorale; don Gerardo Rauseo è nominato economo diocesano, con inizio incarico dal 1° settembre, don Rosario Lofrese è nominato amministratore parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Addolorata in Cerignola, con inizio incarico entro il 30 settembre, don Angelo Mercaldi è nominato parroco della chiesa di Santa Maria della Stella in Stornarella con inizio incarico entro il 30 settembre, don Silvio Pellegrino rimane unico parroco di Ordona dall’8 agosto mentre don Salvatore Iorio lascia l’incarico di co-parroco per raggiunti limiti di età.

Don Vito Lapace è nominato amministratore parrocchiale della parrocchia San Gioacchino in Cerignola a partire dal 1° luglio, don Vincenzo Alborea rimane Parroco-Rettore del Santuario di Maria SS. di Ripalta, don Claudio Barboni è nominato parroco di San Giuseppe in Tressanti a partire dal 1° luglio e la detta parrocchia entra a far parte dell’unità pastorale “San Francesco da Paola”; alla stessa parrocchia, a breve, sarà assegnato un vicario parrocchiale.

Don Vincenzo Giurato è nominato vicario parrocchiale della parrocchia dello Spirito Santo e inizierà il suo ministero domenica, 12 settembre; don Serge Finia Bussa, sacerdote studente della Repubblica Democratica del Congo, diventa vicario parrocchiale della parrocchia di San Gioacchino in Cerignola dal 1° luglio, don Nestor Joseph Rakotoniaina, sacerdote fidei donum della diocesi di Moramanga, è nominato vicario parrocchiale della parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio in Cerignola e inizierà il suo ministero il 12 settembre; il seminarista accolito Giuseppe Pio Di Donato è affidato, per completare il suo cammino di formazione pastorale, alla parrocchia Santa Maria della Stella in Stornarella. Inoltre, l’ispettore dei salesiani per l’Italia Meridionale ha nominato direttore dell’opera salesiana di Cerignola il rev. don Giuseppe Ciglione sdb.

"A tutti i presbiteri vada la nostra gratitudine per la libertà interiore con cui hanno accettato i nuovi incarichi e per l’amore e la dedizione con cui hanno portato a termine il proprio incarico coloro che hanno lasciato: il tutto per l’edificazione nella carità della nostra Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano. Assicuriamo loro la nostra fervida preghiera perché siano presbiteri desiderosi di essere “pane spezzato” per il popolo di Dio"