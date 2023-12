La sezione Aiga di Foggia vola alto: Aiezza responsabile Onac, Lops vicepresidente della Fondazione

Nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale, tenutosi a Viterbo, è stata costituita la nuova Giunta Nazionale, che accompagnerà il neo presidente eletto, l'avv. Carlo Foglieni nel prossimo biennio 2023/2025.

La sezione di Aiga Foggia gioisce per la elezione dell'avv. Mario Aiezza quale Responsabile dell'O.N.A.C. (Osservatorio Nazionale Aiga sulle Carceri). “La nomina dell’avv. Aiezza è motivo di grande orgoglio per la nostra Sezione - dichiara la presidente di Aiga Foggia, l’avv. Simona Lafaenza – sono certa che saprà svolgere che questo importante incarico con competenza e con l’estrema passione che ha sempre contraddistinto la sua attività in Aiga”.

“Questa nomina mi riempie di orgoglio - dichiara l’avvocato Mario Aiezza - nella consapevolezza del grande prestigio del ruolo conferitomi ed al contempo dell’enorme responsabilità ad esso correlata. Sicuramente - prosegue il nuovo Rappresentante Onac - approccerò con passione, impegno e dedizione, con l’obiettivo di dare continuità al maestoso lavoro già svolto e di tenere alta l’attenzione conscio della rilevanza, anche sociale, che le Carceri e le criticità connesse rivestono per l’intero Paese, oltre che per l’Avvocatura. Un sentito grazie - conclude l’avvocato Aiezza - alla mia Sezione per il supporto costante ed al neo Presidente di Aiga Nazionale, l’avvocato Carlo Foglieni, per la fiducia accordatami”.

Al CDN sono stati altresì rinnovati i Dipartimenti nazionali, in seno ai quali la sezione Aiga di Foggia sarà rappresentata dalle consigliere di sezione, l'avv. Alessia Cifaldi (Dipartimento di Aiga per il Sociale) e dall'avv. Francesca Marino (Dipartimento Autonomia differenziata e giustizia di prossimità). I dipartimenti costituiscono il motore dell’associazione, per questo esprimo a nome di tutta la sezione che mi onoro di presiedere, le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro - continua l’avv. Lafaenza.

Un ulteriore prestigioso incarico è stato poi affidato all'avv. Anna Lops, già segretario nazionale, ed eletta vice presidente della Fondazione Aiga ‘Tommaso Bucciarelli’. “Un ruolo che inorgoglisce tutta la Sezione di Foggia – conclude l’avv. Lafaenza - e giunge meritatamente a coronare anni di impegno, di studio, competenza e amore per la nostra associazione”.

“Sono onorata di assumere questo importante incarico nella Fondazione Aiga ‘Tommaso Bucciarelli’ che porta il nome del fondatore della nostra amata associazione. L’alta qualità della formazione degli avvocati sarà l’obiettivo di questo mandato nella prosecuzione del lavoro svolto in questi anni” ha concluso l’avv. Anna Lops”.