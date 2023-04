Nell'ambito del progetto 'Prevenzione e riduzione dei rischi fisici e dei rischi associati a prodotti chimici e processi' finanziato dal Pnrr, con l'arrivo della Pasquetta e delle giornate primaverili all'insegna dei barbecue, è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione 'Non giocate con l'alcol, non scherzate con il fuoco".

Il mese scorso, la sera di San Giuseppe del 19, a Taranto, sette persone - tra cui un 16enne - rimasero ferite durante il tentativo di incrementare il fuoco di un falò proprio con dell'alcol

Capofila del progetto finanziato con i fondi Pnrr, è l'AreSs Puglia: ne fanno parte il centro nazionale delle sostanze chimiche, i laboratori Arpa, l'Istituto Superiore di Sanità, il ministero della Salute e i centri antiveleni d'Italia, compreso quello di Foggia.

Queste alcune delle raccomandazioni contenute nel protocollo: non usare mia l'alcol per accendere o ravvivare il fuoco, perché si genera un ritorno di fiamma tale da provocare incidenti come l'esplosione della bottiglia. Rischi gravi ustioni a danno dei presenti che possono essere così significative da risultare letali. Non usarlo su nessuna forma di fiamma; impara a leggere le etichette dei prodotti utilizzati

In sostanza, l'appello è quello di non utilizzare l'alcol per altri fini diversi da quelli indicati sulle confezioni, essendo un prodotto altamente infiammabile. Un eventuale esplosione conseguente a un ritorno di fiamma, potrebbe causare danni da ustioni, anche irreparabili.