Op Parco della Peranzana, Nazario d'Angelo si riconferma presidente del consorzio

Si riconferma per il prossimo triennio la Presidenza di Nazario d’Angelo all’OP Parco della Peranzana di San Severo. Con Nazario d’Angelo vi è una nuova compagine di consiglieri composta da Luigi Cicerale (vice presidente), Luigi Palermo (consigliere), Valerio Zifaro (consigliere), Lorenzo Valentino (consigliere).

L’Op Parco della Peranzana, con sede in Via Padre Matteo D’Agnone, rappresenta ormai da sei anni un pilastro fondamentale nel settore olivicolo di San Severo, motivata dalla volontà di affrontare insieme ai soci le incertezze del mercato e di ottimizzare i processi produttivi attraverso la condivisione di conoscenze e risorse. Rappresenta altresì un importante strumento di cooperazione, offrendo a produttori, trasformatori e commercianti dell’intera filiera agroalimentare le risorse e il supporto necessari per affrontare con successo le complessità del settore, alla luce anche delle innovazioni e delle progettazioni.