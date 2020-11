Natale a San Severo, Miglio non cancella le luminarie: "Lo facciamo per i bambini. Saranno sobrie, giuste per il momento che viviamo"

"Saranno sobrie, non esagerate, giuste per il momento che viviamo". Il sindaco Francesco Miglio parla delle luminarie natalizie, annunciando l'intenzione di installarle anche quest'anno, seppur senza l'esuberanza degli anni scorsi.

Il motivo lo spiega lo stesso sindaco di San Severo su Facebook: "Ieri sera ho visto foto di miei concittadini in casa a fare l'albero di Natale. Ho visto degli alberi molto belli, ma quest'anno non sarà come gli altri anni. E ho riflettuto sulle luminarie. Non sono d'accordo sul non farle totalmente. Gli occhi strabiliati di un bambino dinanzi alle luci del Natale sono uno spettacolo che non possiamo perdere. Sono gli occhi di una città che, seppur sofferente non vuole rinunciare a vivere, ad amare e a entusiasmarli".

Ma il primo cittadino non dimentica le persone più in difficoltà: "A loro va dato tutto il supporto, non dobbiamo lasciarli soli, li dobbiamo aiutare e l'Amministrazione farà il massimo per sostenerli. Non dimenticate che il popolo sanseverese è una gran bella squadra e vincerà. Anche questa volta".