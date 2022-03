Nasce a Candela la Banca del sapere e del sapore, un centro di cultura e condivisione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

A Candela, in provincia di Foggia, prende vita un nuovo progetto: "Saperi e Sapori" che prevede la creazione di una vera e propria Banca, un centro di cultura e condivisione, sulla base dello scambio alla pari tra cittadini. Il Progetto è promosso dall'associazione L'isola che c'è Onlus con sede legale a Roma e sede operativa a Candela. Gli scambi avverranno sotto forma di workshop, lezioni informali e laboratori aperti alla cittadinanza e tratteranno di tradizioni e conoscenze che appartengono oramai prevalentemente a specifiche categorie della popolazione (es. gli anziani per la pasta fatta in casa). Lo scambio sarà reciproco: gli anziani e gli adulti del paese tramanderanno le tradizioni (artigianali, culinarie) ai giovani e i giovani potranno offrire le proprie competenze informatiche agli adulti e agli anziani. I laboratori previsti sono: - Laboratorio di presepi pasquali di carta con l’Ass. Italiana Amici del Presepe - Mani in pasta laboratorio della cucina della tradizione - Uncinetto che passione, laboratorio di uncinetto - Laboratorio di artigianato - Workshop di storia e tradizioni locali - Laboratori e assistenza informatica. La partecipazione è gratuita. Per INFO contattare il n. 328206245 o scrivere a sedepuglia@isolache.it Il progetto è finanziato nell’ambito del 14esimo Concorso Lavoro e Pastorale Idee in movimento da Azione Cattolica Italiana, Ufficio Nazionale per i problemi sociali e del lavoro e di Caritas Italia e promosso dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica con il patrocinio non oneroso del Comune di Candela, Pro Loco Candela, Parrocchia Purificazione della BVM Candela, Associazione Italiana Amici del Presepe.