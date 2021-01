La 'Legalità' colora Biccari. La rigenerazione sociale passa dai muri grigi che prendono voce: "Così il bello aiuta il buono"

"Sono contento che Biccari ospiti sempre più murales (e non finisce qui). Il bello aiuta il buono. La rigenerazione urbana e sociale passa anche da qui, dai muri grigi che prendono voce, dal talento che scende in strada, dalla cultura che trova spazi nuovi. Anche in un parcheggio, certo".

Il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna saluta il nuovo anno mostrando la sua città più colorata, grazie al murales della 'Legalità' che - anticipa - non resterà solo. Riprendendo le parole di Giuseppe Catalano, "Allegoria della Legalità celebra la legalità attraverso vari omaggi ad artisti (Sascha Schneider , Alfred Roller , Gustave Dorè , Gustav Klimt) e correnti artistiche (Simbolismo , Art Nouveau)".

"La scena centrale è dominata dall’arrivo della “giustizia”, caratterizzata dalla figura femminile e incorniciata da un “drappeggio” realizzato con ceramiche riciclate giallo/verdi che riprendono i colori del Comune di Biccari. Intorno a questa scena sono rappresentati vari personaggi spaventati dall’arrivo della giustizia, consapevoli delle loro colpe e della loro inesorabile fine".