Al 'Volta' un murale contro la violenza sulle donne

Un murale per sensibilizzare e per dimostrare la sensibilità degli studenti. Al liceo A. Volta di Foggia 8 ragazzi, durante le vacanze natalizie, hanno impiegato il loro tempo libero per realizzare quest'opera che sarà da monito per tutti gli studenti, presenti e futuri che, camminando per i corridoi della scuola, potranno ricordare l'importanza della donna e quanto oggi sia bistrattata la sua figura.

"Se domani non torno...", un titolo tanto d'effetto quanto triste, che mette in conto la possibilità che una ragazza o una donna rischi di non far ritorno a casa - come è capitato a Giulia Cecchettin pochi mesi fa - uccisa per mano di quel fidanzato che diceva di amarla ma che non poteva permettere che Giulia vivesse la propria vita senza di lui. Ma, oltre al titolo, nel disegno c'è la rappresentazione di una donna con i guanti da boxe pronta a difendersi da chi esprime il proprio "amore" con la violenza.

Giada Urbano, Marco Curci, Daniele Caputo, Raffaele Rainone, Aurora Salemme, Francesco Zingariello, Sara Ricciardi e Antonio Melillo sono gli autori del murale.