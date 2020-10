Le mucche si riappropriano di Marina di Lesina. Il Comune ai proprietari: "Venite a prenderle, avete tempo fino al 15"

Le mucche tornano a girovagare indisturbate nel centro abitato di Marina di Lesina. Cinque esemplari sono stati immortalati in viale Marte. A spasso per la località balneare del Gargano semideserta, probabilmente provenienti dalla località Acquarotta, hanno pascolato in un'area di cantiere accanto ai residence, approfittando della recinzione ormai divelta.

Già quest'estate, e prima ancora in passato, i villeggianti avevano avuto incontri ravvicinati con i bovini vaganti. Hanno sfilato sulle spiagge, tra lo stupore dei bagnanti, o circolavano liberamente tra le auto in sosta. Il 19 agosto un'intera mandria era stata catturata in una complessa operazione che aveva impegnato per ore polizia locale, servizi veterinari dell'Asl, carabinieri e una ditta specializzata nel recupero degli animali vaganti.

Sul sito del Comune di Lesina, affidato al commissario prefettizio Nicolina Miscia fino alle prossime elezioni, campeggia un "Avviso bovini”: “Si avvisa che nel Bosco Isola di Lesina è stata rinvenuta una mandria di bovini incustoditi, apparentemente privi di marchio auricolare - si legge nella comunicazione - Eventuali proprietari sono invitati a recuperare gli animali entro la data del 15 ottobre 2020, previa comunicazione al Comando polizia municipale di Lesina. In mancanza di rivendicazione, si procederà come per legge”.

