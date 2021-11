Serracapriola non dimentica Padre Cipriano: scatta la mozione per intitolare una piazza all'esorcista benedetto da Padre Pio

Intitolare una piazza, una via o un luogo cittadino al compianto Padre Cipriano de Meo, all’anagrafe Ferruccio De Meo. Questa la proposta contenuta nella mozione presentata lo scorso 18 novembre, dal Consigliere comunale Marco Camporeale all’attenzione del sindaco di Serracapriola.

Padre Cipriano è nato il 5 gennaio 1924 a Serracapriola. Ordinato sacerdote, ha insegnato lettere e diretto il seminario Cappuccino di Gesualdo (AV). Negli anni, oltre all’insegnamento, è stato parroco e superiore in vari conventi, particolarmente mensionabile il suo incarico negli anni 1959-1960 di Cappellano per gli operai Italiani nella Svizzera Tedesca.

Dal 1952 al giorno della sua morte (03 dicembre 2020, in San Giovanni Rotondo) Padre Cipriano è stato esorcista, risultandone il decano a livello mondiale, tanto da ricoprire per tre anni il ruolo di presidente mondiale dell’Associazione Internazionale Esorcisti. Ma non solo: è stato vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Padre Matteo da Agnone (al secolo Prospero Lolli nato il 1563 e morto in odore e in concetto di Santità il 31/10/1616 a Serracapriola) ed è stato insignito di molte onorificenze filosofico-letterali.

La proposta di Camporeale, dunque, scaturisce non solo dallo spessore del compianto cappuccino, ma anche dall’affetto e dalla stima che la comunità gli continua a riservare. “Il 3 aprile un gruppo di devoti (anonimi) ha voluto ricordare l’indimenticabile Padre Cipriano de Meo, apponendo una lapide vicino al monumento dedicato al Servo di Dio, sito in San Severo alla via Padre Matteo da Agnone, dove ogni mattina Padre Cipriano, dopo la messa, si recava con un gruppo di figli spirituali per recitare delle preghiere”, si legge nella mozione.

“Padre Cipriano de Meo è stata una personalità riconosciuta da tutte le istituzioni (religiose e pubbliche) quale esempio di sacerdote, cappuccino e di esorcista. Il Consiglio comunale, raccogliendo e facendo propri i sentimenti espressi da tutte le istituzioni, impegna sindaco e giunta al fine di intitolare una via, una piazza o un luogo alla memoria di Padre Cipriano de Meo in segno di riconoscenza del suo operato”, conclude.