Navalny cittadino onorario della Puglia, la proposta: "Per onorare la memoria e sostenere la dissidenza al dittatore Putin"

"È il nostro modo per onorare la sua memoria". Così il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati e i consiglieri Sergio Clemente e Ruggiero Mennea (capogruppo) commentano la mozione presentata al Consiglio Regionale concernente l'assegnazione della cittadinanza onoraria della Puglia ad Alexei Navalny, attivista e politico russo, fervido oppositore dell'attuale presidente Vladimir Putin, morto nella colonia penale di Charp, oltre il circolo polare artico, ufficialmente per un malore.

La proposta dei consiglieri regionali di Azione arriva a un giorno dalla fiaccolata in piazza del Campidoglio, a Roma, organizzata dal leader del partito Carlo Calenda, alla quale hanno aderito tutte le forze politiche, insieme a cittadini e associazioni.

La mozione per nominare Alexei Navalny cittadino pugliese è stata pensata, spiegano i firmatari, "per tenere alta l'attenzione contro il regime sanguinario di Vladimir Putin, per solidarizzare con la dissidenza al suo regime dittatoriale e per respingere con forza ogni riedizione dei tempi più bui della Russia. Invitiamo tutti i partiti e i colleghi consiglieri regionali a sottoscriverla".