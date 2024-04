La pittura diventa tattile: la mostra di Concetta Russo per i non vedenti

Far 'vedere' le proprie opere anche a chi non ha la vista. Concetta Russo ha cercato di rendere la propria arte fruibile a chiunque. E per farlo ha dovuto duplicare le proprie opere per renderle tattili affinché anche ipovedenti e non vedenti possano apprezzare un quadro.

La mostra 'Sfumature dell'invisibile', curata da Stella Ingino e Gianfranco Piemontese, sarà visitabile presso la Fondazione Monti Uniti fino al 18 maggio.