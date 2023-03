L'addio struggente di Pio al padre: "Sei stato un grande uomo"

Con un messaggio su Facebook Pio D'Antini annuncia la morte del padre, avvenuta alla vigilia della ricorrenza della festa del papà: "Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente in questo giorno così triste per tutti noi".

Migliaia di fan, amici e conoscenti del comico, conduttore tv e attore foggiano, in queste ore stanno mostrando vicinanza e sostegno alla famiglia D'Antini. "Grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più. Ne vado fiero. Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà. Io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla "al meglio" come piaceva a te. Ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia, così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale. Fai buon viaggio e indicami sempre la retta via".