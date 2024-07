L'Uni Fg piange la morte di Guido Di Toro: aveva 34 anni, fu presidente del Consiglio degli studenti

L'Università di Foggia e la comunità studentesca piangono Guido Di Toro, ex studente UniFg e Presidente del Consiglio degli Studenti prematuramente scomparso a soli 34 anni.

Guido lascia la mamma Dora, il fratello Giovanni e le sorelle Rossella e Antonella. I funerali si terranno quest'oggi, alle 17, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, a Foggia, per poi procedere alla sepoltura presso il cimitero di Motta Montecorvino.

Il rettore Lorenzo Lo Muzio esprime a nome suo personale e di tutta la comunità accademica profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell'ex studente, laureato Unifg in Giurisprudenza e già Presidente del Consiglio degli Studenti.



"Ricordiamo Guido Di Toro come un giovane apprezzato da docenti e compagni per la sua dedizione agli studi, il suo spirito collaborativo e il suo impegno verso l'istituzione universitaria nei confronti della quale ha sempre dimostrato un grande senso di appartenenza", ha dichiarato Lo Muzio.

"Laureato nel 2015 in Giurisprudenza, durante il percorso di studi universitario ha partecipato attivamente e con grande passione, anche nella veste di Presidente del Consiglio degli studenti, alla vita accademica. In questo momento di grande tristezza il nostro pensiero va alla famiglia e agli amici, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza e il più sincero e sentito cordoglio".