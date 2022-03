Addio a Ferruccio Castronuovo, il regista innamorato di Fellini: "La tua presenza a Vico è stata poesia"

Ferruccio Castronuovo ci ha lasciato. Regista, attore, scrittore, uomo di profonda umanità e cultura, ha lavorato con Federico Fellini e ne era rimasto innamorato per tutta la vita, come si era innamorato di Vico del Gargano dove viveva ormai da 15 anni. A ricordare l’uomo e l’artista è il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino: “Grazie all'assessore alla Cultura Rita Selvaggio, a cui sulla copertina del suo ultimo libro ha dedicato parole d'affetto e di stima, Ferruccio Castronuovo negli ultimi anni, e nonostante condizioni di salute già precarie, è stato più volte protagonista di iniziative ed eventi culturali organizzati dall'Amministrazione comunale, come ‘Un libro per amico’”.

Eventi durante i quali ha presentato le sue opere e i cortometraggi dedicati a Fellini, raccontando aneddoti e storie del suo rapporto col regista italiano più grande di sempre. "A novembre presentammo il suo ultimo libro", ha ricordato proprio Rita Selvaggio che rivela un altro particolare del carattere di un uomo mai stanco di sognare e di creare sogni. "Voleva realizzare un film sul 'fantasma' di Fellini. Diceva che lo spirito del grande regista ogni tanto andava a trovarlo per continuare a condividere storie, aneddoti, pensieri". Avrebbe voluto girare e realizzare quest'ultimo sogno a Vico del Gargano. “Sarebbe stato bellissimo, come è stato bellissimo conoscerti Ferruccio. La tua presenza a Vico è stata poesia nella poesia. Ti abbracciamo e, assieme a te, abbracciamo i tuoi tanti amici, i tuoi familiari, tutte le persone che ti hanno conosciuto apprezzando l'uomo che sei stato e le tue opere che sempre rimarranno”.