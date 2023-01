Addio al Cav. Galli, colonna portante del Porto di Manfredonia e precursore del turismo crocieristico sul Gargano

Il 19 gennaio, all'età di 95 anni, è venuto a mancare uno degli attori principali dello Shipping pugliese, Il Cav. Rag. Antonio Galli. Ha partecipato attivamente allo sviluppo delle professione marittima in Puglia. Tra i fondatori della associazione datoriale di categoria dei raccomandatari matittimi pugliesi Raccomar.

Una colonna portante per il porto di Manfredonia, ha gestito come spedizioniere le operazioni di import export della ex Enichem, del gruppo Italgrani, Casillo e Ramundo che negli 80 e 90 movimentavano oltre due milioni di tonnellate dal Porto di Manfredonia.

È stato inoltre negli anni 60 precursore tra gli agenti di viaggio, organizzando crociere in partenza da Manfredonia. Negli anni 90 è stato armatore di imbarcazioni passeggeri e storico agente dedito al collegamento per le isole Tremiti con Adriatica e Tirrenia.