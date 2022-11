Morto Mansella, l'ex dirigente comunale promosso da Landella a 'Capo di Gabinetto'

Un improvviso malore ha strappato alla vita Angelo Mansella, Capo di Gabinetto del Comune di Foggia ai tempi della prima consiliatura targata Franco Landella. L'ex dirigente comunale, andato in pensione nel luglio 2019, sarebbe stato trovato senza vita ieri pomeriggio nel suo appartamento. Aveva 69 anni. Nella sua carriera si era occupato di Politiche Sociali ed Emergenza abitativa.

Loris Castriota, giornalista che ha fatto parte dello staff 'Comunicazione' dell'ex sindaco, lo ricorda così: "Caro Angelo, che brutto scherzo che ci hai fatto. Da quel 5 luglio 2019 in cui eri andato in pensione, ci eravamo visti e sentiti pochissimo, ma ci eravamo più volte promessi di andare a fare una pizza insieme, per ricordare 5 anni di lavoro insieme. Il nostro Capo di Gabinetto, Angelo Mansella, spesso illuminato da un sorriso, quando ti guardava di tre quarti, al di sopra degli occhiali e ti fulminava con una battuta in dialetto foggiano. Qualche volta accigliato, quando affrontava i problemi seri che doveva sbrogliare, in particolare per il disagio abitativo. Sempre concreto e sbrigativo, con un buon senso pratico. Quasi sempre benevolo con i collaboratori, pronto a sdrammatizzare le giornate anche più cupe offrendo un caffè dalla sua macchinetta speciale! Ci manchi già, Angelo!"

Ha lavorato al suo fianco anche Paolo Ruotolo, già addetto stampa dell'ex primo cittadino di Foggia: "Pause pranzo lunghissime. Tante sigarette e tantissimi caffè. Delibere, determine, atti da cercare nelle stanze dell'Ufficio di Gabinetto. Gentilezza, simpatia, immenso senso del dovere. Conoscerti e lavorare con te è stato un privilegio. Sei stato molto più di un collega. Sei stato un amico sincero. Fai buon viaggio, Angelo. Che la terra ti sia lieve"