Picco di morti in Capitanata: più di ogni altra parte della Puglia nell'anno delle prime due ondate Covid

Come sottolinea l'Istat, la tendenza alla decrescita demografica è stata ulteriormente accentuata dalla pandemia da Covid-19. L?eccesso di decessi, direttamente o indirettamente riferibile alla pandemia, ha comportato in Puglia l?incremento del tasso di mortalità dal 9,9 del 2019 all?11,2 per mille del 2020, con il picco del 12,4 per mille di Foggia.

Sulla natalità gli effetti sono meno immediati e il calo delle nascite, registrato anche nel 2020, è riconducibile soprattutto a fattori pregressi, come la sistematica riduzione della popolazione in età feconda, la posticipazione nel progetto genitoriale e il clima di incertezza per il futuro. Tra il 2019 e il 2020 il tasso di natalità è sceso dal 7,0 al 6,7 per mille, con un andamento uniforme in tutte le province.

I movimenti tra comuni sono diminuiti drasticamente durante la prima ondata dell?epidemia, a causa del lockdown di marzo che ha ridotto al minimo la mobilità residenziale. Il tasso migratorio interno passa dal -3,0 per mille del 2019 al -1,8 per mille del 2020 e oscilla tra il -3,9 per mille della provincia di Foggia e il -0,6 per mille di Lecce.

Le ripercussioni sono state meno rilevanti sui movimenti migratori internazionali. Il tasso migratorio estero è positivo in tutte le province e scende leggermente a 0,9 per mille rispetto all?1,1 per mille del 2019. Foggia e Brindisi registrano un tasso leggermente più alto della media (rispettivamente 1,7 per mille e 1,4 per mille).

Nel prospetto i tassi di natalità, mortalità e migratorietà interna ed estera per provincia (anni 2019 e 2020. Valori per mille)