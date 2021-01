"Ha lasciato un vuoto incolmabile". Il "grazie" dei familiari di Ciavarella, il sindaco-medico portato via dal Covid

I familiari hanno ringraziato tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza e cordoglio per la tragica scomparsa del primo cittadino.

Siamo increduli ed affranti, la prematura ed improvvisa perdita del nostro caro ed amato Costantino lascia un vuoto incolmabile. Con la grande voglia di vivere che gli apparteneva, con coraggio e forza ha lottato fino all'ultimo istante per sconfiggere il virus che lo ha portato via da noi e da tutti voi. Abbiamo ricevuto da voi tanta vicinanza, conforto ed affetto. Tante sono state le attestazioni di cordoglio dei suoi cittadini, dei pazienti, delle associazioni, delle attività commerciali e delle tante istituzioni. Vogliamo con profonda riconoscenza e gratitudine ringraziare tutti. Continuate ad onorare la memoria di Costantino portando avanti il suo "testamento spirituale": lavorare, in ogni ambito, per il bene comune e per la tutela del prossimo.