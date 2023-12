Si è spenta suor Emilia, la religiosa che aveva preso i voti sotto l'ala di San Pio: "Eri la sorella tuttofare"

Il 5 dicembre, all'età di 79 anni, si è spenta suor Emilia, la sorella di San Giovanni Rotondo che aveva preso i voti grazie alla spinta di Francesco Forgione, San Pio da Pietrelcina. Le esequie si terranno sabato mattina alle ore 10 preso la Chiesa di Sant'Ambrogio ad Ozzano.

La religiosa faceva parte della Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici presso la Casa di Madre Francesca Foresti a Maggio di Ozzano ed era nota a tutti come la "sorella tuttofare" sempre pronta ad impegnarsi per gli altri, senza disdegnare i lavori più pesanti. Si è occupata della manutenzione della Casa Generalizia, del giardino e durante la gestione diretta della scuola dell'Infanzia intitolata al Cav. Alberto Foresti, anche guidando il pulmino dello scuolabus.

Il ricordo delle consorelle

Cara Suor Emilia, così è il tuo nome di Religiosa Consacrata con la Professione Religiosa, ma il tuo nome di Battesimo, Stella, richiama agli astri. Sei stata e sarai sempre per noi una luminosa Stella! Personalmente mi è impossibile dipingere tutti i tratti della tua personalità, per la sua ricchezza. Eri e sei rimasta sempre forte, anche quando il male che ti ha colpito ti aggrediva. Il tuo carattere forte e volitivo ti faceva intraprendere lavori pesanti, non dicevi mai “basta”, per tutto ciò che vedevi necessario per rendere la Casa di Madre Francesca sempre più bella e confortevole.

Eri la “Suora tuttofare” e ti destreggiavi egregiamente in tutti i mestieri: giardiniera, imbianchina, elettricista, falegname, “muratrice” e persino calzolaia! Molti lavori che hai eseguito a regola d’arte parlano ancora di te! E chi non ricorda, fra i giovani, ora già maturi, la tua destrezza nel gioco del pallone! Avevi formato la tua squadra perché i ragazzi, divertendosi, imparassero a crescere nell’onestà e nella gioia!

Hai partecipato anche alle camminate di 'Settefonti' per diversi chilometri, in cordata con tanti ozzanesi. La tua giornata era scandita tra lavori di ogni genere e, quale brava autista con patente D, facevi la spola fra le abitazioni dei bambini e dei ragazzi, per portarli o alla nostra Scuola Materna intitolata al Cav. Alberto Foresti o alle varie Scuole di Ozzano, mattina, mezzogiorno e sera.

Chi non ricorda il pulmino azzurro delle Suore? Sr Emilia sei stata l’icona di un servizio per oltre 30 anni… Dimostravi davvero gioia quando parlavi di queste tue diverse attività, eri felice di divertirti e fare divertire. Così hai dimostrato anche nelle fatiche come si ama, convinta che le opere buone danno gloria a Dio. Ti vediamo ancora, nei mesi primaverili e in estate, con il tuo largo cappello di paglia, zappare, ripulire, piantare tanti fiori perché ne avessimo in abbondanza per ornare le due Cappelle. L’Eucarestia ci ha sostenute lungo la nostra vita!

E come non sentire il rumore del trattorino tagliaerba con il quale per ore ed ore ripulivi tutto il grande prato attorno alla Casa della cara Fondatrice, che amavi più di te stessa? Suor Emilia, grazie di cuore per il tuo “humor”, per averci fatto sorridere, grazie dei tuoi lavori fatti con tanto amore. Tra i tuoi sogni c’era quello di studiare musica e per un po’ di tempo l’hai anche potuto realizzare, cantavi con noi nelle ricreazioni per sollevarci, eri sempre pronta a fare scherzi… era piacevole stare con te e quando eri fuori casa sentivamo la tua mancanza….

Non eri di molte parole, ma con te era facile fare amicizia, il tuo “laboratorio” era un luogo di ascolto, da cuore a cuore. Quando cominciavi, specie ultimamente, a parlare di Padre Pio, non finivi più… È stato lui che ti ha incoraggiato a diventare suora e ad emettere i voti religiosi. Avevi il dono di poter far toccare a tanti una corona che Padre Pio aveva regalato a tua zia Vincenza, sua figlia spirituale, grande emula di San Padre Pio, soprattutto per la preghiera del Santo Rosario e le opere di carità verso i bisognosi.

Parlavi di loro come di anime gemelle molto vicine tra loro; Padre Pio si rendeva vicino a Vincenza nei momenti di bisogno, ma non solo verso di lei, anche verso tutta la tua famiglia. Ricordavi sempre anche che tuo fratello Piero, ora sacerdote salesiano, faceva il chierichetto quando San Padre Pio celebrava messa e quindi la tua grande famiglia ha potuto avere la grazia di due vocazioni nel sacerdozio e nella famiglia religiosa.

Dal 2017 stavi soffrendo a causa della chemioterapia a cui periodicamente ti sottoponevi per impedire al male di avanzare. Questi anni sono stati i più faticosi per te, non volevi che noi soffrissimo per te e cercavi di dissimulare o scherzare per alleggerire la situazione… Eri solita dire “non mi dispiace di morire, ma di non poter più aiutarvi”. Se pregavi per la tua guarigione era per questo motivo.

Grazie quindi cara Suor Emilia per la tua generosità, che rispecchia l’offerta della tua Consacrazione, che include il dono della vita in unione al Sacrificio di Cristo per la salvezza eterna dei fratelli! Siamo certe che il Signore Gesù ha accolto il sacrificio dell’accettazione della malattia e le conseguenti sofferenze tue, dei tuoi cari e nostre.

Sull’altare, come nel giorno del tuo S. Battesimo e della tua Professione Religiosa, c’è, nell’Ostia Santa, tutta te stessa per la maggior gloria del Signore e per la diffusione dell’Amore Eucaristico di Cristo. I tuoi cari ti sono stati sempre vicino ed hanno condiviso con noi, tue consorelle, il cammino della tua vita, particolarmente il tuo caro fratello Don Piero, il quale ti ha voluto spesso compagna di viaggio in Terrasanta, ad esempio, oppure Fatima e in altri luoghi sacri.

Infine con la tua predisposizione per la musica e il canto, fino all’ultimo hai potuto allietare noi tutti, e potrai portare gioia anche in Paradiso, con gli Angeli e i Santi, in primis Madre Maria Francesca, che hai tanto amato, per lodare la Santissima Trinità e la Madonna. Grazie ancora Suor Emilia del tuo affetto sincero, della tua fede e della tua bontà verso tutti, in particolare le persone bisognose di affetto e di comprensione. Ciò che hai vissuto e seminato nella tua vita rimarrà costantemente presente in noi, tue consorelle, nei tuoi cari e nelle persone che hanno sperimentato la tua amicizia. Addio Suor Emilia, arrivederci a presto"