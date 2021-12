I monumenti in miniatura di Giuseppe Lacivita: "Questa forma d'arte è il segno distintivo della mia persona"

Piccole opere d'arte, riproduzioni fedeli ed in scala dei maggiori monumenti europei, realizzate con inchiostro, cartone di riciclo e tanta maestria. Sono i monumenti in miniatura di Giuseppe Lacivita, 18enne foggiano, che ha trasformato la sua cameretta in un cantiere sempre aperto.

"E' una passione che è nata con me", racconta Giuseppe, studente del Liceo scientifico 'Volta' e futura matricola della facoltà di Architettura, a Firenze. "Sin da bambino realizzavo piccoli lavori con le scatole di cartone, ci giocavo un po' e poi ne costruivo altri".

La tecnica è cresciuta insieme a lui: col passare del tempo, infatti, i suoi lavori si sono perfezionati arricchendosi di dettagli e particolari (tutti realizzati a mano) sempre più precisi e minuziosi. Tra le sue ultime creazioni: la cattedrale di Nostre Dame, l'Altare della Patria e il Duomo di Milano. Ancora, la Cattedrale di Firenze, il Parlamento inglese e l'Abbazia di Westminster. Tutti i suoi lavori sono raccolti nella pagina Instagram 'Inchiostro e Cartone'.

"Quando si riesce ad unire la tecnica con l'espressione artistica, trasmettendo a materiali semplici, spesso di scarto, emozioni e sensazioni allora siamo di fronte ad una forma d'arte", spiega. "Non so dove mi porterà questa passione. Spero di divulgarla il più possibile, per far emergere questa nuova forma d'arte, che spero mi accompagnerà per tutta la vita come segno distintivo della mia persona" | IL VIDEO

