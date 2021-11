Monteleone di Puglia, il borgo dei Monti Dauni che ha ereditato il 'Modello Riace': "Chi arriva qui si integra grazie al lavoro e al clima ospitale"

"Questo è un luogo di pace e umanità dove chi arriva si integra grazie al lavoro offerto dagli imprenditori locali e al clima ospitale", così Giovanni Campese, simbolo di Monteleone di Puglia, il Comune sede di due Spraar che ha raccolto il testimone del “modello Riace” dedicato all’accoglienza e all’integrazione.

Famiglia Cristiana pubblica un reportage sul piccolo borgo dei Monti Dauni e torna a Riace, il comune noto per il suo modello di integrazione che ha visto l’allora sindaco Mimmo Lucano condannato dal Tribunale di Locri. "Riace - scrive l’inviata di Famiglia Cristiana - è ormai un paese fantasma, un paese senza culle dove gran parte delle botteghe artigianali sono chiuse, la crescita è zero e di immigrati non ce n’è più neanche uno".

Monteleone di Puglia è un comune di poco meno di mille abitanti al confine con la Campania, si parla il dialetto dauno-irpino ed è il più alto della Regione Puglia. "L'aria di questa terra è perfettissima, ma fredda, e ventilata" scriveva T. Vitale in 'Storia della Regia Città di Ariano e sua Diocesi'.