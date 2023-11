Monteleone di Puglia, 18 ragazzi del centro di accoglienza trovano un lavoro con il progetto 'Punti Cardinali'

Diciotto ragazzi stranieri da tempo stabilitisi nel Centro Accoglienza di Monteleone di Puglia, grazie al progetto 'Punti Cardinali' troveranno collocazione all’interno di aziende del territorio dei Monti Dauni e della vicina Irpinia.

Un modo concreto per contrastare la disoccupazione e lo spopolamento, che va ben oltre il solito convegno. In questo piccolo paese del Foggiano, come anche ad Anzano di Puglia, l’inclusione sta diventando una risorsa. Ne vanno fieri i titolari di imprese che non riescono a trovare manodopera locale.

“Meno male che ci sono loro - racconta Erica Morra della Infissi Morra -, da noi già da tempo lavorano due ragazzi africani, ed ora ne prenderemo altri che abbiamo conosciuto durante questo Job Days. Siamo costretti a utilizzare loro, e devo essere sincera sono davvero ragazzi in gamba”.

“Per noi rappresentano una importante risorsa - aggiunge Fabrizio Caraglia della EcolForest di Orsara -, senza questi ragazzi molte imprese boschive chiuderebbero battenti. Invece possono rappresentare la soluzione alla crisi del settore. Oggi ne ho selezionati alcuni e quasi sicuramente ben presto lavoreranno con noi”.

Punti Cardinali è una delle misure sperimentali della strategia regionale e si rivolge agli enti locali con l’obiettivo di potenziare il servizio di orientamento a livello locale tramite la creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando la capacità di intercettare le esigenze del territorio. “Vogliamo incentivare- spiega Angelo Rossi del Consorzio Mestieri - la creazione di una “comunità orientativa educante” dalla forte responsabilità sociale per attuare percorsi orientativi di qualità, che investono l’intero arco di vita dei cittadini. Un progetto che promuove l’inclusione lavorativa e sociale e che sta permettendo a tanti ragazzi di inserirsi nel mondo del lavoro”.

La soddisfazione del sindaco Giovanni Campese: “Monteleone è ormai diventata la porta del mondo, accogliendo tanti ragazzi che sfuggono dalle varie guerre. L’amministrazione comunale ha sempre puntato sulle politiche sociali, tanto da essere inserita nell’elenco delle città più accoglienti d’Italia. Ed ora raccogliamo i primi frutti. Grazie anche a Punti Cardinali, molti di loro inizieranno a lavorare nel nostro comune”.