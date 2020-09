"Pianteremo una quercia per ognuno di loro", Monte Sant'Angelo premia i suoi laureati durante il lockdown: "Fieri di voi"

L'omaggio della comunità ai suoi 34 ragazzi virtuosi. In piazza de Galganis, nel cuore del centro storico, il Comune di Monte Sant'Angelo ha voluto celebrare 34 ragazzi che si sono laureati durante il lockdown: "Si respirava speranza, futuro. Si respirava la gioia di voler festeggiare un momento tra i più belli della vita: la laurea. Loro l’hanno vissuta nel periodo del lockdown, seduti ad una sedia, in casa, dietro ad un computer. Soli. Ieri, invece, abbiamo festeggiato tutti insieme. Come comunità unita che abbraccia i suoi figli che crescono e raggiungono grandi obiettivi e importanti traguardi", ha dichiarato Pierpaolo d'Arienzo, sindaco del comune garganico.

Anche Monte Sant'Angelo, dunque, ha aderito all'iniziativa 'Smart Graduation Day', promossa dalla Regione, dall'Anci Puglia e dall'Arti Puglia: "34 sono tanti. E questo riempie di orgoglio e soddisfazione non solo le famiglie ma tutta la comunità, a conferma che la Città ha sempre partorito menti brillanti. Oltre alla pergamena, ai fiori e al brindisi abbiamo donato ad ognuno di loro - e presto pianteremo in Città - una quercia, una delle specie più resistenti e robuste che affonda le proprie radici nel terreno in cui nasce e cresce. E gli alberi porteranno i loro nomi. Non c’era premio più consono. Le vostre radici sono in questa città: qui siete nati, cresciuti, vi siete formati. Tenete salde le vostre radici. E inseguite i vostri sogni. E come diceva Sant’Agostino: 'Supera te stesso e supererai il mondo'. In bocca al lupo ragazzi e auguri: tutta Monte Sant’Angelo è fiera e orgogliosa di voi".