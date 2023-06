A Monte Sant’Angelo nasce il manifesto dei bambini: consegnato al sindaco 'La città che vorrei'

Questa mattina, in occasione della visita dell’Amministrazione comunale negli Istituti scolastici per celebrare la Festa della Repubblica e la consegna di una copia della Costituzione, il sindaco Pierpaolo d'Arienzo ha ricevuto dai bambini il manifesto ‘La città che vorrei’.

“Siamo al lavoro per far sì che presto possa diventare la città che ho, che abbiamo” - ha dichiarato il sindaco d’Arienzo.

Il Manifesto - nato dalla domanda ai bambini di descrivere la loro città ideale - è il frutto del progetto ‘Tra terra e stelle’ promosso tra settembre e dicembre 2022 negli istituti scolastici attraverso i laboratori di cittadinanza attiva ‘Giochiamo a far comunità’ a cura del Comune di Monte Sant’Angelo - in collaborazione con gli Istituti Comprensivi ‘Giovanni XXIII’ e ‘Tancredi-Amicarelli’ e supportati dalla coop. Eleos.

IL MANIFESTO

È una Città che ha scuole all’avanguardia, un ospedale super efficiente, un cinema, una grande piscina comunale e strutture attrezzate per lo sport. Una città che offre tante occasioni per crescere felici, in cui le vie e le piazze sono piene di artisti e di laboratori per bambini e ha grandi spazi per giocare.

È una Città che ha il profumo della Legalità, in cui tutti i cittadini sono rispettosi delle regole, in cui regna il rispetto dell’altro, dove nessuno è vittima di bullismo.

È una Città in cui gli abitanti partecipano attivamente alla vita comunitaria e collaborano per costruire una comunità più bella.

È una Città abitata soprattutto da giovani, che offre tante possibilità lavorative per permettere ai giovani di realizzarsi nella propria terra.

È una Città che promuove il lavoro degli artigiani, in cui c’è un ricco fast food che vende solo specialità locali.

È una Città attenta al rispetto e alla cura dell’ambiente, dove si circola solo in bicicletta e con macchine elettriche.

È piena di alberi e gli abitanti fanno tutti la raccolta differenziata.

È una Città piena di colori in cui la gente vive in armonia con la natura.

È una Città che ama gli animali, in cui ci sono luoghi dedicati alla cura e allo svago degli stessi e un “negozio” che permette anche di adottarli.

È una Città in cui le strade sono sicure e illuminate. È una Città in cui tutti possono esprimere la propria diversità e la propria fantasia, ricevendo rispetto.

È una Città in cui gli anziani sono accolti, rispettati e valorizzati. La Città che vorrei è esattamente come è la nostra Monte Sant’Angelo, anche se non ci sono grattacieli e lussuosi centri commerciali. Amiamo tutto della nostra Città, persino i suoi difetti. Il Manifesto è stato scritto dai bambini delle classi terze, quarte e quinte degli istituti comprensivi di Monte Sant’Angelo.