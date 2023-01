Ufficiale: Monte Sant'Angelo tra le finaliste candidate a Capitale Italiana della Cultura 2025

Monte Sant'Angelo è tra le finaliste candidate a Capitale Italiana della Cultura 2025.

Ad annunciarlo è il sindaco, Pierpaolo d'Arienzo: "Sono molto felice e orgoglioso di annunciarvi che Monte Sant’Angelo, città dei due siti Unesco, è tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2025. Il 20 marzo saremo in audizione al Ministero della Cultura per presentare il dossier definitivo", spiega.

"Non è un traguardo: è un trampolino per una meravigliosa città che ha dimostrato che insieme, come comunità e come territorio, si possono raggiungere grandi e importanti risultati. Grazie a tutti quanti hanno permesso tutto questo", conclude.

Il corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2025 ci sono Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoreggio (Viterbo), Monte Sant'Angelo, Orvieto (Terni), Pescina (L'Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).