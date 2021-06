Monte Sant'Angelo è finalmente Covid free

L'annuncio del sindaco d'Arienzo: "Felice e fiero di ognuno di voi che da mesi con diligenza avete fatto grandi sacrifici privandovi di ogni cosa pur di ritornare a vivere". Domenica 6 giugno open day vaccinale per gli over 40

"Non vedevo l’ora di darvi questa notizia: finalmente Monte Sant’Angelo è covid free". L'annuncio, atteso da tempo, è del sindaco Pierpaolo d'Arienzo che annuncia: "Domenica 6 giugno, dalle 09 alle 12, presso il centro vaccinale situato nel Palazzetto dello sport in Via Marcisi, ci sarà l’open day del vaccino Johnson per gli over 40, unica dose".

"Ad oggi, quindi, non si registra nessun caso di positività al Covid-19 nella nostra città. Sono felice e fiero di ognuno di voi che da mesi con diligenza avete fatto grandi sacrifici privandovi di ogni cosa pur di ritornare a vivere. Seppur distanti siamo stati uniti nel remare tutti nella stessa direzione, perché la mia è una città fatta di donne e uomini responsabili con grande senso di comunità: è anche per questo che vi ringrazio", spiega.

"In questo giorno speciale, però, non posso non pensare a quei miei concittadini che a causa del Covid non ci sono più: un pensiero a loro e un abbraccio grande alle famiglie. Ancora una volta voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti gli operatori sanitari, i volontari della Protezione civile, quanti hanno garantito servizi essenziali anche nei periodi più critici mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri familiari. A voi tutti il mio grazie, quello dell’Amministrazione e, sono certo, quello dell’intera comunità. È importante però non abbassare la guardia: rispettiamo sempre tutte le regole di sicurezza. Oggi possiamo tornare a pensare al futuro con più serenità".