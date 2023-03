Capitale italiana della cultura 2025, si parte con le audizioni: la Capitanata fa il tifo per Monte Sant'Angelo

Si terranno all’inizio della prossima settimana le audizioni dei dieci progetti finalisti per la selezione della Capitale della Cultura 2025. Tra questi, com’è ormai noto, c’è anche Monte Sant’Angelo, unico comune della Puglia, nonché uno dei due (insieme ad Agrigento) a rappresentare il Mezzogiorno. Aosta, Assisi (PG), Asti, Bagnoregio (VT), Orvieto (TR), Pescina (AQ), Roccasecca (FR) sono gli altri comuni candidati.

Le audizioni si terranno a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo Venezia a Roma, nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 marzo. Le singole proposte progettuali saranno illustrate alla Giuria, presieduta dal presidente Davide Maria Desario e composta da 7 esperti in rappresentanza del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica. Le città avranno a disposizione 30 minuti per presentare la propria candidatura, seguita da una sessione di ulteriori 30 minuti per le domande della commissioni.

L’audizione di Monte Sant’Angelo, con il progetto ‘Monte Sant’Angelo 2025: un Monte in cammino’, sarà l’ultima della prima giornata e avrà luogo dalle 15.15 alle 16.15.

Le audizioni saranno trasmesse anche sul canale Youtube del Ministero della cultura.

Il calendario completo

27 marzo

Ore 9.00–10.00

Agrigento "Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali"

Ore 10.15–11.15

Aosta "Aostæ Città Plurale"

Ore 11.30–12.30

Assisi (Perugia) "Creature e creatori"

Ore 14.00–15.00

Bagnoregio (Viterbo) "Essere Ponti"

Ore 15.15–16.15

Monte Sant’Angelo (Foggia) "Monte Sant'Angelo 2025: un Monte in cammino"

28 marzo

Ore 9.00–10.00

Orvieto (Terni) "Meta meraviglia la cultura che sconfina"

Ore 10.15–11.15

Pescina (L’Aquila) "La cultura non spopola"

Ore 11.30–12.30

Roccasecca (Frosinone) “Vocazioni. La cultura e la ricerca della felicità"

Ore 14.00–15.00

Spoleto (Perugia) "La cultura genera energia"

Ore 15.15–16.15

Asti “Dove si coltiva la cultura"

