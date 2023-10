Modifica al regolamento della 'carriera alias': "L’Università sarà un luogo pienamente inclusivo"

Approvata la proposta per modificare il Regolamento per l'attività e la gestione di una 'identità alias' per quanti studiano all'Università di Foggia e stanno afforntando un percorso di transizione di genere.

Nella seduta del Consiglio degli studenti di ieri, 19 ottobre, il sindacato universitario Link Foggia ha ottenuto l'approvazione della mozione: "La nostra proposta di modifica del regolamento della carriera alias, che già inoltrammo il 9 giugno 2023 alla Governance dell’Ateneo e al Consiglio degli studenti, è stata approvata. Non sarà più necessario presentare una documentazione amministrativa e medico-diagnostica, per attestare lo stato di un percorso psicoterapeutico finalizzato alla riassegnazione del genere", spiega la coordinatrice di Link Foggia, Francesca Stella.

"Questo rappresenta solo il primo passo per rendere l’Università un luogo pienamente inclusivo. Il lavoro è ancora molto da fare, vista la permanenza del dead nome, cioè il nome dato alla nascita, durante la proclamazione del conseguimento della laurea, che equivale a non accettare l'identità di chi sta intraprendendo il percorso, non facile, di transizione di genere", continua.

"Come Link Foggia ci riteniamo soddisfatti della presa di posizione adottata ieri nel Consiglio degli studenti. Allo stesso tempo è necessario che questo organo prenda una posizione definita anche sull’abolizione del 'dead name', che rappresenterebbe una applicazione concreta dell’impianto valoriale del regolamento della carriera alias nel nostro Ateneo. Continueremo a lavorare attivamente e a portare proposte in tale sede, e non solo, per attuare politiche universitarie contro ogni forma di discriminazione e inclusive per tutt?", conclude Gregorio Pio Carmone, Consigliere degli Studenti di Link Foggia