Il Maestro Mimmo Paladino è cittadino mattinatese, il sindaco: "La sua presenza è motivo di orgoglio"

Mimmo Paladino è ufficialmente cittadino onorario di Mattinata. La cerimonia ufficiale è avvenuta ieri mattina a Palazzo di Città, alla presenza del primo cittadino, di una delegazione del consiglio comunale e della cittadinanza.

“Un momento solenne – ha commentato sui social il sindaco Michele Bisceglia – nel quale la nostra intera Comunità ha voluto partecipare i sentimenti di stima, affetto e ammirazione nei confronti di questo grande artista conosciuto e apprezzato in tutto il Mondo. La presenza costante del Maestro Paladino a Mattinata è motivo di grande orgoglio per ogni mattinatese ed è per questo che oggi la nostra Comunità è in festa”.

Una festa che proseguirà oggi. Il Maestro della Transavanguardia questa sera sarà ospite della terza edizione del premio ‘Mattinatese dell’anno’ in Piazza Santa Maria della Luce per ricevere il prestigioso riconoscimento. Paladino, infatti, ha eletto il Gargano a sua seconda casa. Meta preferita dei suoi momenti di relax, è stata scelta anche come location delle sue opere cinematografiche. La sua ultima pellicola, ‘La Divina Cometa’ (ispirata all’Inferno dantesco) è stata girata tra la Campania e la Capitanata: foresta Umbra, l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, Mattinata e “luoghi strani, affascinanti come il Santuario di San Michele Arcangelo sul Monte Sant'Angelo, nel Gargano, un luogo simbolico per crociati e pellegrini”, come dichiarò a suo tempo in una intervista per ‘AD Italia’.

Ma non è tutto. Paladino è anche l’autore della porta in bronzo della chiessa di San Pio a San Giovanni Rotondo e a Mattinata – dove ha preso casa – ha messo su un laboratorio dove hanno preso vita le ventitrè “pagine disegnate” del Messale Romano adottato dalla Chiesa nel 2021.