La storia di Michele, dall'incidente stradale ai successi nel biliardo

Dal 2005 in seguito ad un incidente stradale, Michele è costretto su una sedia a rotelle. Ma la sua forza d'animo lo ha spinto a non arrendersi e a inseguire il suo sogno sportivo di partecipare ai campionati italiani di biliardo, dove si è classificato al secondo posto

La storia di Michele Niro, 42enne di San Paolo di Civitate, ha molto da insegnare. Nel 2005, sulla ss16, tra Foggia e San Severo, si trovò coinvolto in un incidente stradale che lo costrinse sulla sedia a rotelle a vita. Imprenditore agricolo assieme alla sua famiglia, a San Paolo di Civitate, dopo l'incidente ha continuato a lavorare e a coltivare le sue passioni.

Michele aveva l'hobby del biliardo e fu anche questa passione che lo spinse ad andare avanti. Continuò a coltivare il suo amore per quello che oggi è uno sport e, allenandosi in una sala da biliardo di San Severo, l'anno scorso è riuscito a partecipare ai campionati nazionali di biliardo posizionandosi al secondo posto. Stesso risultato ha ottenuto domenica scorsa, quando, a Saint-Vincent, in Valle d'Aosta, nella sezione 'paralimpici', si è classificato secondo perdendo in finale contro Fabio Del Zoppo.

Da quello che era un incidente che avrebbe rovinato la sua vita, Michele ne ha tratto tutto ciò che di positivo può insegnare un evento del genere, nella vita di una persona. Come spiega ai microfoni di FoggiaToday "Dopo l'incidente la mia vita è cambiata in maniera positiva", perché da lì Michele è riuscito a sublimare la parte migliore della sua vita immergendosi nel suo amato hobby e dedicandosi ad uno sport che gli sta dando grandi soddisfazioni. A settembre sarà impegnato nel progetto 'Biliardo a scuola', iniziativa atta a far conoscere il mondo del biliardo, inteso come sport, tra i giovani.