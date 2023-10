La mamma di Vladimir Luxuria: "Per dare conto alla gente rischiavo di perdere mia figlia"

Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri su Canale 5, Michele Guadagno, madre 77enne di Vladimir Luxuria, ha raccontato le sue sensazioni quando ha saputo con certezza dell'identità di genere della figlia."Io ho pensato, per dar conto alla gente perde una figlia. Non mi importa della gente, io voglio mia figlia". Non sapeva tuttavia che Luxuria fosse stata vittima di bullismo: "La notte ero costretta a tenere il telefono alzato perchè mi chiamavano e mi insultavano..."

Michela Guadagno - che non ha dimenticato di ricordare di essere stata con Luxuria al Mucca Assassina e al Gay Village - ha ricordato l'episodio di un bambino in passeggino che piangeva. "Volevo dargli un 'chupa chups', ma la madre l'ha buttata per paura che le trasmettessi qualche malattia". E' stata al fianco di Luxuria in prima linea per le battaglie sui diritti civili, anche al Foggia Pride.

In famiglia viene paragonata a una tigre: "Nessuno si deve permettere di parlar male dei miei figli" ha precisato davanti alla conduttrice Silvia Toffanin.