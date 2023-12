Mezzi pubblici gratis il 24 e 31 dicembre

Il 24 e il 31 dicembre, a Foggia, si potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici urbani. Il provvedimento è stato richiesto all’Ataf, azienda locale del trasporto pubblico, dall’Amministrazione Episcopo per rendere più scorrevole il traffico cittadino, in due giornate che vedranno presumibilmente riversarsi in città un grande quantità di persone. Per la giornata del 24 dicembre sono state previste anche modifiche alla circolazione stradale (leggi qui).

Questo il commento dell'assessora con delega alla Polizia Locale ed alla Protezione Civile, Daniela Patano: “Abbiamo inteso richiedere questo sforzo all’Ataf, che ringrazio per la sensibilità dimostrata, perché riteniamo che in quelle due giornate il centro possa essere vissuto meglio e con maggiore serenità se si ridurranno al minimo i problemi di traffico. Invitiamo i nostri concittadini a limitare allo stretto indispensabile l’utilizzo dell’auto privata, privilegiando il trasporto pubblico. Una preferenza che ci auguriamo poter incentivare anche per i prossimi mesi intensificando con Ataf quel dialogo proficuo che abbiamo sviluppato sin dal nostro insediamento per ridurre le emissioni e favorire una mobilità più sostenibile”.