"È tempo di triplice conversione e risurrezione", Padre Moscone: "Il sogno di un cambiamento sociale, culturale, ecologico ed ecclesiale vi ispiri"

"Carissimi fratelli e sorelle, ancora una volta siamo chiamati a vivere i tempi liturgici, che definiamo “forti”, di Quaresima e Pasqua sotto il persistere della pandemia del Covid-19", comincia così il messaggio dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Franco Moscone per la Quaresima e la Pasqua. Un periodo che l'arcivescovo definisce di "triplice conversione e risurrezione".

"Siamo tutti fortemente provocati dal dolore che non smette di attanagliare provocando morti e chiedendo sacrifici in tutti i settori della vita. Come discepoli di un Dio Crocifisso e Risorto, figli di un’umanità fragile ma capace di responsabilità, abitanti di una terra bellissima eppure limitata e ferita, siamo chiamati, mediante la preghiera, a «osare a trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere il contributo che ciascuno può portare» (LS, 19): è l’invito che Papa Francesco fin dal 2015 ci ha rivolto con l’Enciclica 'Laudato sì'. Gli eventi della storia sempre ci interrogano e a volte, come in questa stagione pandemica, ci inquietano e feriscono, ma la Parola di Dio, che della storia è interprete e guida luminosa, purifica il nostro sguardo e il nostro pensiero, ponendo ogni evento sub luce Evangelii, e ci educa alla speranza.

La Quaresima è tempo di esodo. Un tempo propizio e opportuno, un kairòs, nel quale incontriamo il Dio relazionale che si è rivelato nel suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo: è Lui che ci conduce fuori dalla schiavitù del peccato e ci rende un popolo libero e di risorti (Col 3, 1). L’evento della Pasqua, che costituisce l’incontro con il Signore risorto, genera in noi una triplice conversione, grazie all’ascolto umile e orante della sua Parola e l’accoglienza dei sacramenti, prolungamento della sua umanità!

La prima conversione, alla quale come credenti leghiamo le altre due, è a Dio. E’ l’incontro con Lui, che avviene come dono, secondo il primato della grazia. Si tratta di quella fede, ricevuta nel battesimo ed alimentata dai sacramenti, che ci fa riscoprire il nostro essere creature e non Creatori, che ci dona la continua nostalgia della ricerca di senso e di trascendenza: siamo stati creati da Dio e siamo fatti per Dio e come Dio (Gn 1, 27)! Per questo motivo sentiamo continuamente di “avere fame e sete” di bene, di bellezza e di verità. Si tratta di tre realtà, che sono “carne nella nostra carne”, non debbono essere mistificate, fraintese o sporcate, ma continuamente alimentate purificando la loro sede in noi: il cuore (Mc 7, 19). Bene, bellezza e verità possono camminare solo insieme, perché hanno un nome e un volto solo: Dio.

La seconda conversione è al prossimo. «Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può dire di amare Dio che non vede» (1 Gv 4,20). Chi ama Dio ama i fratelli, nel segno di una appartenenza originaria che sa e proclama che siamo tutti fratelli (Mt 23, 8), ciascuno consegnato e affidato nelle mani degli altri, tutti custodi di tutti: nessuno può rispondere come Caino sono forse io custode di mio fratello? (Gn 4, 9).

La terza conversione è al creato, in particolare a quella parte assegnata alla responsabilità dell’umanità: la Terra (Gn 1, 26-31). Sì, proprio da scrivere con la lettera maiuscola “T”, come faceva il grande Pierre Teihard de Chardin. Sì, la Terra è nostra madre, prima ancora che sorella in quanto creatura: ci nutre e ci sostenta (S. Francesco). In più la Terra è l’unica nostra “casa comune”, è l’ambiente vivo che ci ospita e che esige da noi cura e rispetto, sobrietà e responsabilità: come non c’è una seconda madre, non c’è una seconda Terra, e non ci può essere un futuro sano senza una Terra sana!